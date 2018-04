Dagli studi di Sky, Massimo Mauro risponde così a Nicola Rizzoli da Sky Calcio Club per il Var: "Fossi l'allenatore dell'Inter, mi girerebbero se venisse fermato il gioco per un fuorigioco che non c'era. E' successo così nel derby, Icardi è stato fermato all'inizio in fuorigioco ed era un'occasione ottima, ma non c'era alcun offside: abbiamo il Var, ma chi ripaga l'Inter in quell'errore?".