Massimo Mauro, dagli studi di Sky, dice la sua su Juventus-Real: "C'è solo un modo per battere il Real Madrid: giocare meglio. Questo sarà fondamentale per la Juve in Champions, solo così si può andare avanti contro una squadra del genere. Io la considero una finale andata e ritorno. Non ho mai visto però una squadra vincere in Champions giocando peggio dell'altra".