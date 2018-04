Clemente Mastella, sindaco di Benevento, ha parlato a Kiss Kiss Napoli: “La gara con la Juventus? L'attesa è delle gare importanti. Così come per il Napoli, anzi forse si sente di più. Noi, anche se malinconicamente ci avviamo alla serie B, proveremo a dare fastidio. Fare un regalo ai tifosi del Napoli mi farebbe molto piacere, ma so anche che è molto molto complicato. Chiesa? Non so se Della Valle ceda il suo gioiello per 40 milioni a De Laurentiis. Non credo che sia dell'idea di cedere in questo momento".