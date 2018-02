Almeno 19 persone sono state arrestate in Spagna nel corso di un'operazione con l'accusa di aver truccato i risultati di alcune partite di terza e quarta divisione. A confermarlo fonti della polizia. I fermi sono stati eseguiti in tutto il paese. Si sospetta che l'organizzazione abbia sfruttato alcuni calciatori per provocare situazioni particolare come calci d'angolo o calci di rigore, sulle quali poi scommettere. Gli arrestati avrebbero avuto contatti con la Cina, paese dove venivano piazzate le scommesse. Nell'aprile 2017, la polizia spagnola aveva tratto in arresto l'allenatore dell'Eldense, due giocatori, e il vice del tecnico, in quanto sospettati di aver combinato l'incredibile punteggio di 0-12 subito dal Barcellona B nella terza divisione spagnola.