Sono otto le partite di calcio ritenute sospette per i flussi di giocate nel terzo trimestre del 2017. E' quanto si apprende dal report diffuso da Essa, organismo internazionale con sede a Bruxelles che vigila sull'integrità delle scommesse sportive. Sarebbero 72 i casi segnalati alle autorità competenti durante il periodo preso in esame. Ben 46 di questi casi sospetti riguarderebbero il tennis (circa il 64%), otto per il ping pong come per il calcio (11%), quattro nel basket (5%) e due casi ciascuno (3%) per badminton, volley e biliardo.