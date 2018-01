Marco Materazzi, ex difensore dell'Inter, parla a la Gazzetta dello Sport del suo compagno in nerazzurro Mario Balotelli: "Il più forte che abbia mai visto giocare a un’età così giovane. Non conosco chi non fa sciocchezze a quell’età, ma sul campo Mario è sempre stato impeccabile. E quest’anno, restando a Nizza, ha voluto la conferma di essere pronto per tornare nel grande calcio. Ha voglia, sente addosso la sensazione di aver lasciato un lavoro incompiuto in Serie A. La Nazionale? Se gioca, lotta e fa gol, è giusto dargli un’altra opportunità, specialmente in un momento in cui non ci sono certezze e si deve ripartire da zero. La maglia azzurra la conquistano i giocatori che stanno meglio: Mario, a livello psicofisico, sta da dio".