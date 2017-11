Dal proprio profilo Instagram, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, carica la Nazionale e punta sul calore di San Siro.



“A volte non conta la tecnica, non conta il passato e soprattutto non conta chi gioca …. Domani tutti noi giochiamo, poi c’è chi va’ in campo e chi invece spinge da fuori, che serve quanto se non più di chi gioca a volte . San Siro e’ capace di imprese che solo chi le ha provate può capire, quindi sosteniamo dal primo all’ultimo minuto coloro che faranno di tutto per darci ciò che l'Italia merita . Cuore, orgoglio e... forza”.