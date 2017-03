Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex difensore dell'Inter, Marco Materazzi, ha espresso la propria opinione circa il prossimo derby di Milano, che si giocherà alle 12:30.



"Per me il derby è sempre il derby. Anche alle otto del mattino. Alla Scala del calcio per definizione si dovrebbe sempre giocare di sera, con un’altra atmosfera, ma la concentrazione per le due squadre resta la stessa. Come fai ad avere minori motivazioni contro il Milan?".