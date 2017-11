Domani sera tutta l'Italia terrà il fiato sospeso fino alla fine del match contro la Svezia. Tra i tanti che in queste ore stanno provando a spingere gli Azzurri verso la rimonta, c'è anchei, uno che ha scritto pagine indelebili con la maglia azzurra. Ecco il post di Matrix su: "A volte non conta la tecnica , non conta il passato e soprattutto non conta chi gioca .... DOMANI tutti noi giochiamo , poi c’è chi va’ in CAMPO e chi invece spinge da fuori , che serve quanto se non più di chi gioca a volte . SAN SIRO e’ capace di imprese che solo chi le ha provate può capire , quindi SOSTENIAMO dal primo all’ultimo minuto coloro che faranno di tutto per darci ciò che l’ITALIA merita . CUORE ORGOGLIO E ...... FORZA RAGAZZI".