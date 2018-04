Marco Materazzi, ex difensore di Inter e Nazionale, è tornato sullo sfogo di Gigi Buffon dopo Real Madrid-Juventus. Ecco le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello Sport: "Uno ci si deve trovare in quei momenti. Sotto la maglia c'è una persona, un cuore che batte, sangue che scorre nelle vene. Rispetto ciò che ha fatto Gigi. Quando vivi questi momenti e ti vedi sfuggire un traguardo importante, può succedere. Fra un po' di tempo gli chiederò se ridirebbe quelle cose. Anch'io ho sbagliato tante volte, l'importante è capirlo e magari un giorno potrà chiedere scusa, siamo esseri umani. Avrei voluto vedere se fosse successo a me, in quanti avrebbero preso le mie difese come hanno fatto con Gigi".