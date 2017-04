Oltre 22.000 euro sono stati ricavati dall’asta e dalla lotteria svoltasi a Cremona a favore della onlus Il volo degli angeli (di cui Stefano Lucchini è vicepresidente) per per aiutare i bambini affetti da

encefalopatia etilmalonica.



L'asta si è svolta il 10 aprile 2017 presso il Palazzo Zaccaria - Pallavicino di Cremona organizzato da Soccerpass Events e avrà lo scopo di aiutare il reparto di Terapia intensiva neonatale e il reparto di Pediatria dell'ospedale di Cremona, nell’acquisto di nuovi macchinari utili per le cure dei piccoli pazienti.



I ricavati dall’asta e dalla lotteria hanno superato l’obiettivo di raccolta grazie alla beneficenza dei tanti ospiti presenti. Ad aggiudicarsi i premi anche molti giocatori presenti in sala, tra cui: la maglia del Barcellona di Lionel Messi autografata che è stata acquistata da Alessandro Matri e Federica Nargi per 1300 euro, la maglietta del capitano della Roma Francesco Totti autografata aggiudicata da Zambrotta per 400 euro, Francesco Acerbi ha comprato a 1500 euro il quadro realizzato dall'artista bergamasco Fabio Mangili mentre il collega milanista Marco Storari, ha speso la stessa cifra per avere un’opera su commissione.



La serata di gala, è stata condotta da Omar Fantini e Costanza Caracciolo, con la partecipazione straordinaria della cantante L’Aura che si è esibita in un medley dei suoi più famosi brani. Tra gli ospiti che hanno contribuito alla serata molti ospiti del mondo dello sport e dello spettacolo: i giocatori del Sassuolo Federico Peluso, Francesco Acerbi e Antonio Ragusa. I giocatori dell’Atalanta: Mattia Caldara, Andrea Conti, Alberto Grassi, l’interista Roberto Gagliardini e il milanista Marco Storari. Inoltre presenti alla serata: Gianluca Zambrotta, Simone Barone, Federica Nargi, Melissa Greta Marchetto, Luciano Zauri, Micol Azzurro e molti altri.