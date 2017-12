Ci sono regali e regali. Aspettati, riciclati, sentiti, esaltanti, formali, scartati, chi più ne ha più ne metta. Solitamente, almeno uno fa sognare: quando si è bambini è, quasi sempre, una console di videogame, accompagnata da un videogioco; quando si è adulti... è lo stesso una console di videogame. Del resto, non si è mai troppo grandi. E per un tifoso di calcio, quale è il corrispettivo della console da scartare e trovare sotto l'albero? Semplice: un attaccante. E la Serie B è pronta a regalare un mercato di gennaio dove gli uomini gol saranno assoluti protagonisti.



BIG DALLA A - Per la B, questa B, c'è chi è pronto a scendere dalla Serie A. Alessandro Matri è stato vicino al Parma la scorsa estate, ed è nuovamente tornato nel mirino del club ducale: con Ceravolo ko e Calaiò che si porta dietro qualche acciacco dopo anni di gol, il direttore sportivo Faggiano è pronto a tornare alla carica per il centravanti del Sassuolo, in scadenza di contratto e chiuso da Falcinelli. Non solo l'ex Milan e Juve, però: il Palermo è a un passo da Galabinov, in uscita dal Genoa; come Palladino, fuori dalla lista per la Serie A dopo l'arrivo di Pepito Rossi e accostato al Bari di Fabio Grosso, dove porterebbe esperienza e qualità in un reparto già profondo e competitivo. Il Carpi è pronto a lottare con la Salernitana per Simone Palombi della Lazio, mentre l'Avellino segue con interesse Puscas del Benevento. Un altro giovane, poi, può tornare in Serie B, dove lo scorso anno ha brillato: si tratta di Luca Vido, '97 scuola Milan ora all'Atalanta, pronto a rivestire la maglia del Cittadella, dove ha già realizzato, nel 2017, 4 reti.



VALZER IN B - Ma attenzione anche ai bomber di B pronti a cambiare maglia. Matteo Ardemagni, autore di 6 gol in campionato con l'Avellino, è stato proposto al Brescia di Cellino, troppo Caracciolo dipendente; Simone Andrea Ganz, acquisto estivo del Pescara, non vede mai il campo e piace a Foggia, Virtus Entella, Ternana e Ascoli (che ha nel mirino anche Melchiorri del Cagliari). Da Foggia, invece, può partire l'esterno offensivo Cosimo Chiricò, molto vicino all'affamato Carpi.



DALLA C - Infine, un altro grande ritorno: Pablo Gonzalez, el Cartero, il bomber ex Novara e Palermo ora all'Alessandria. L'argentino, autore di 9 gol in stagione è in colloqui avanzati con la Pro Vercelli penultima in classifica, alla ricerca disperata di un uomo al quale affidare le proprie speranze salvezza, di un uomo che possa far sognare i tifosi, di un uomo capace di realizzare gol magici. Come i regali che aspettavi sotto l'albero.