Alessandro Matri, attaccante del Sassuolo, parla dopo la vittoria contro la Samp, decisa da un gol dell'ex bianconero: "Il Parma? Per me il gol conta, soprattutto quando si è in scadenza di contratto per meritarsi la riconferma o le attenzioni di altre squadre. Io qui sto bene, si valuterà con la società l’eventuale rinnovo o una separazione magari a gennaio".