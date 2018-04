Non è un buon momento quello che sta attraversando Alessandro Matri. L'attaccante del Sassuolo è sparito dai radar e dalle rotazioni di Beppe Iachini e non scende in campo con la maglia neroverde da oltre 1 mese. L'ultima gara ufficiale giocata da titolare risale al 20 dicembre e da allora il calo è stato inarrestabile.



Per fortuna al di là del campo la vita privata dell'attaccante neroverde va a gonfie vele così come la carriera lavorativa della sua compagna Federica Nargi. Le collezioni primavera/estate delle marche di intimo e costumi stanno iniziando ad uscire con le proprie campagne pubblicitarie e la bellissima ex-velina ha postato uno dei suoi scatti in lingerie su Instagram. Eccola nella nostra gallery.