Ritornano le ormai rinomate "special bet" di Stanleybet su Novella 2000: nel numero 1 del noto settimanale, in edicola oggi giovedì 4 gennaio, i bookmaker inglesi scommettono su quale sarà la prima coppia vip a sposarsi nel 2018. Vediamo quindi nel dettaglio la speciale classifica con le quote relative ai matrimoni più papabili. Tra gli sportivi, quella tra Christian Vieri e Costanza Caracciolo è la coppia pi vicina alle nozze: la triste perdita del bambino potrebbe unire ancor di più i due innamorati, che si sono coccolati a vicenda durante le vacanze a Miami, chiusi in un comprensibile e rispettoso silenzio. Pari merito in tabella tra le coppie Gigi Buffon / Ilaria d’Amico e Belén Rodríguez / Andrea Iannone, entrambe offerte a 10.00. Il rapporto tra il portiere della Juve e la bella conduttrice di Sky prosegue a gonfie vele e, dopo la nascita del piccolo Leopoldo Mattia, ci sono voci sua possibile nuova maternità di lei. Per quel che riguarda Belén e Iannone, i rumors sulla crisi sono rientrati e i due sono più uniti che mai, anzi, la bella argentina è in prima linea nel sostenere il pilota abruzzese reduce da una stagione non certo esaltante con la sua nuova Suzuki.