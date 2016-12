Lothar Matthäus, stando a quanto riporta AS, ha parlato di Pierre-Emerick Aubameyang tessendone le lodi. L'ex giocatore dell'Inter ha sottolineato come il gabonese sia diventato importante per il Borussia Dortmund grazie alle sue doti tecniche e alle sue abilità di finalizzatore. Da quando è sbarcato in Germania nel 2013, infatti, il giocatore cresciuto nelle giovanili del Milan ha messo a segno 100 gol in 164 presenze. Numeri spaventosi che hanno portato Matthäus a sottolinearne l'importanza:''Aubameyang è diventato uno dei giocatori più forti del mondo''. E non è un caso che le voci di mercato che vorrebbero il gabonese al Real Madrid siano all'ordine del giorno ormai da diversi mesi. Anche lo stesso giocatore ha più volte ribadito come sogni da sempre la maglia dei blancos, squadra tifata dal nonno che avrebbe voluto vederlo giocare al Bernabéu.



Il tedesco ha poi sottolineato come il gabonese abbia dimostrato di essere un giocatore decisivo come pochi altri, e non ha risparmiato una stoccata a Paul Pogba: ''Se un giocatore come Pogba vale 105 milioni allora Aubameyang ne vale almeno 150; lui è un giocatore che fa la differenza, Pogba no''. Parole pesanti quelle di Matthäus che ha voluto sì esaltare il giocatore del Borussia, ma ha anche voluto lanciare una frecciata importante al Polpo, che da quando ha scelto di tornare allo United è stato un bersaglio costante per la critica. Il francese sta avendo un rendimento sotto le aspettative e i 105 milioni spesi per lui dai Red Devils continuano a perseguitarlo.