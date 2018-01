Lothar Matthaus, ex numero 10 dell'Inter, parla a Sport1 del suo mancato passaggio al Real Madrid quando vestiva il nerazzurro: "Il club disse di no, per questo non ebbi l'opportunità di andare in Spagna; e ho dovuto accettarlo".



Due parole, poi, su Pierre Emerick Aubameyang: "Ha superato il limite; ha deluso tutti, non solo la dirigenza, ma anche compagni e tifosi. Un singolo giocatore non può stare al di sopra del club, una situazione va trovata".