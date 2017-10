Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, è intervenuto oggi in conferenza stampa nel ritiro della Francia, che sta preparando la sfida contro la Bulgaria per le qualificazioni a Russia 2018: "Mi sento veramente bene. Sono arrivato in un grande club con molto rigore e ambizione. Come a Parigi, questo club vuole vincere tutti i titoli per i quali è in gioco. Sono in un club enorme. È un orgoglio. Ho avuto la possibilità di conoscere il PSG e ora Juventus. Non è una cosa qualsiasi. Se ho questa opportunità, nonostante i miei piedi quadrati (ride ndr.) è perché ho le qualità per permettere di crescere in questo club. È un club che ha ambizione, che vince. Sei scudetti, il rigore, la cultura della vittoria, è ciò che rende Juve un club enorme”.