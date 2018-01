Blaise Matuidi si sfoga con un lungo post pubblicato sulla sua pagina Facebook per denunciare le "scene di razzismo" viste contro il Cagliari. Ecco il suo messaggio: "Merci pour tous vos messages, grazie per i vostri messaggi, thanks all for your messages. Oggi ho assistito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l'odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi. Il calcio è un modo per diffondere l'uguaglianza, la passione e l'ispirazione ed è questo per cui sono qui. Pace per tutti".