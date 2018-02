Pur attendendo ancora l'esito degli esami clinici, Massimiliano Allegri si è già sbilanciato: "Spero di sbagliare - le parole del tecnico -, ma non ci sarà in Champions". Alla gara di andata degli ottavi mancano otto giorni, un margine troppo stretto per coltivare speranze.Schierandolo mezzala nel 4-3-3, Allegri ha costruito la fase difensiva d'acciaio che ha consentito di subire un solo gol nelle ultime 15 partite. Fondamentale in interdizione e nelle incursioni verticali, l'ex Paris Saint Germain