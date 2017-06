È derby italiano per il futuro di Blaise Matuidi: Mino Raiola, agente del calciatore, e il PSG, che detiene il suo cartellino, hanno aperto alla cessione e a contendersi il centrocampista sono Juventus e Inter. Nella sfida all’ingaggio, secondo quanto riferisce Agipronews, i bookmaker danno un netto vantaggio ai bianconeri, dati come favoriti, a 3 volte la posta, nella scommessa sulla prossima squadra del francese. Per trovare l’Inter bisogna scendere in lavagna, fino a quota 9,00. Prima dei nerazzurri i quotisti piazzano lo United (a 5,00), il ChelseaArsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Liverpool, Real Madrid e Tottenham. (a 7,00) e il Milan (a 7,00) come destinazione futura del giocatore. Poi, a 13,00, una lunga lista di squadre che spazia tra Premier, Liga e Bundesliga: