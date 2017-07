Mauricio, dopo il prestito in Russia, non resterà alla Lazio. Ad annunciarlo lo stesso difensore centrale brasiliano, alla testata LANCE!: "La Russia? L’aspetto più difficile era viaggiare per 12 ore lungo tutto il paese per giocare una partita di campionato. Arrivavamo sui campi il giorno stesso della partita e giocavamo a dieci gradi sotto zero, con la neve. A parte questo, adattarsi allo stile di gioco russo non è stato difficile, anche perché il mio allenatore era italiano (Massimo Carrera, ndr) e io venivo proprio dalla Serie A. La differenza nel numero di partite giocate si sente in due modi: positivo perché riduce il rischio di infortunio, negativo perché c’è il rischio di perdere la concentrazione necessaria per giocare. Per questo motivo ho ingaggiato un apposito staff per fare del lavoro extra ed essere sempre in forma". Il suo futuro è lontano dalla capitale: "Il mio futuro? Ho già parlato con la Lazio, non rimarrò a Roma. Ho proposte da Spagna, Turchia e Russia. Vincendo il campionato sono stato valorizzato, ne sono felice. Sarà sicuramente una grande stagione. Il San Paolo mi ha cercato, hanno bisogno di un difensore ma non abbiamo concluso nulla. Questo interessamento mi ha fatto felice, è un riconoscimento. Il Brasile è la mia casa e sarà sempre una possibilità. Un giorno tornerò, ogni cosa a suo tempo".