Il gol di Cutrone segnato con il braccio e non visto dal Var ha fatto perdere la pazienza a Massimo Mauro. A Sky Sport, al Club, si è espresso così: "Il gol di Cutrone è il fallimento del Var. Basta, chiudetelo. Se non si vede questa cosa per le riprese allora è inutile e tutto finito, chiudetelo perché stavamo meglio prima. Ma se succede una cosa del genere in Juve-Napoli spareggio Scudetto e non lo trovano? Cosa viene fuori? Chiudete il Var!", tuona Mauro.