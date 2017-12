Da Larepubblica.it, Massimo Mauro parla del pareggio di ieri sera tra Inter e Lazio. «Di fatto una mezza sconfitta per entrambe. L'Inter come involuzione di gioco e punti ricorda un po' la Roma, anche peggio perché comunque i nerazzurri potevano cavalcare la scia d'entusiasmo che ha sempre una capolista. Luciano Spalletti, che comunque sta facendo un buon lavoro, stavolta non ha risolto immediatamente alcune situazione difficili. La Lazio può recriminare di non aver fatto bottino pieno: bene come al solito, ottima squadra, ha confermato la solidità e la fluidità di gioco vista sin dalla prima giornata».