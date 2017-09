Massimo Mauro, intervenuto a Sky Calcio Club, ha detto la sua sull'assenza di Leonardo Bonucci negli schemi della Juventus: "Tutti dicevano che la Juve avrebbe perso qualcosa. Per me, quando giocano bene e come sanno magari con la guida di Barzagli, non c'è grossa perdita senza Bonucci". Su Douglas Costa, invece, altri complimenti: "Ha messo intensità e quantità, non solo qualità. E' cambiato per la Juve: ci ha messo serietà e giocate concrete, abbandonato i fronzoli. Questa è la Juve".