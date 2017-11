Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Max Pezzali parla di Inter e Milan, spiegando come - a suo dire - negli ultimi tempi le due squadre si siano scambiati i ruoli.



“Noi ci siamo avvicinati a loro vincendo la Champions e capendo un po’ del loro mondo. Loro stanno capendo il nostro vedendo che se metti insieme delle figurine non sempre ne esce una squadra. Vedendo che se prendi undici giocatori da 10 poi non è automatico che arrivi a 110. Puoi anche fermarti a 30. Spesso servono più gli uomini giusti più del talento. Il Milan tira su di morale, crea empatia. In questo momento i milanisti mi sono molto simpatici”.