Barcellona pronto alla sfida di Champions League contro la Juventus, con una spinta in più: ieri, durante la seduta di rifinitura allo Stadium, ha fatto visita ai blaugrana Maxi Lopez, vincitore con i catalani della coppa dalle grandi orecchie nel 2006 e ora giocatore del Torino.



Occasione per abbracciare vecchi compagni e caricarli in vista di un match delicato, occasione però anche per lanciare un messaggio tra le righe all'odiato Mauro Icardi: Maxi Lopez ha infatti posato per una foto con Iniesta ma soprattutto Mascherano e Leo Messi, suoi grandi amici e indicati come principali oppositori alla convocazione di Maurito in Argentina per la vicenda con Wanda Nara. L'esonero di Bauza e il probabile arrivo di Sampaoli sembravano poter spalancare le porte della nazionale all'attaccante dell'Inter, per questo la foto non arriva in un momento casuale: il cambio in panchina non basta, nella Seleccion comandano ancora Maxi Lopez e i suoi amici, per Icardi sarà comunque dura prendersi l'Albiceleste.