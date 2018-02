Maxi Lopez, attaccante dell'Udinese, si racconta a la Gazzetta dello Sport: "Quando non ti diverti più devi fare un passo indietro. Ma io mi diverto ancora troppo. Ho una passione incredibile per il calcio, lo gioco, lo guardo, lo seguo. E mi diverto ancora tanto in spogliatoio con i compagni".



A proposito, il balletto dell’Udinese ha fatto il giro del web e il vostro allenatore Oddo ha detto che lui ha fatto il coreografo...



"Abbiamo intenzione di farne un altro in settimana".



Restiamo sui social: dopo una serie di profili falsi lei è sbarcato ufficialmente, elegantissimo, su Instagram. Ed è stato un debutto col botto: già 200 mila follower.



"Ho deciso di farlo, per la prima volta ho un profilo ufficiale che userò con molta professionalità".



Torniamo al calcio: è arrivato a Udine a fine mercato in estate, si è inserito bene, due gol alla Samp, poi basta gol. Però ha giocato sia con Delneri prima che con Oddo ora.



"Voglio incidere di più. Sono sicuro di poter e dover dare di più a questa squadra".



Non è che sta soffrendo il freddo di Udine?



"Ma scherza? Sono stato due anni a Mosca, in confronto qui è primavera".



Con Oddo come va?



"Benissimo. Ci ha ridato entusiasmo. Forse prima una partita come quella col Milan non saremmo riusciti a ribaltarla. E’ importante la nostra crescita. L’allenatore ci ha detto e ci dice di giocare spensierati e di divertirci".



All’Europa League si può provare a pensare?



"Siamo meno attrezzati degli altri,ma dobbiamo provarci fino alla fine".



Il Milan è un concorrente, come l’ha visto?



"Bene. Gattuso è l’uomo adatto per questa squadra. Deve riportare il club ad alti livelli e ce la sta mettendo tutta. E’ stato un piacere ritrovare lui, col quale avevo giocato e tante altre persone conosciute a Milanello".



Si è lasciato meglio col Milan che col Torino...



"Domenica tornerò lì e ci tengo tanto. Rivedrò i tifosi granata. E’ una grande sfida, importante per me, e spero possano rimpiangere quel giocatore in cui a un certo punto non hanno creduto".



Eppure lei aveva come allenatore Sinisa Mihajlovic col quale a Catania ha vissuto la stagione più esaltante da gennaio a giugno del 2010: 17 partite, 11 gol, determinanti per la salvezza della squadra.



"L’ho avuto tre volte Sinisa: Catania, Sampdoria e Torino. L’ultima parte è stata la meno esaltante, la più problematica".



A Torino ha lasciato tanti amici, i calciatori argentini la adorano.



"Iago Falque e Boyé sono amici. Ma se penso al fatto che sono in Italia dal 2010 devo ricordare tanti amici cari, come Papu Gomez, Castro, Isco. A Torino anche Gonzalo Higuain col quale c’è davvero un ottimo rapporto, viene anche lui dal River, condividiamo la stessa passione".



Gli argentini propendono più per lei che per Icardi.



"Mi vogliono bene. Se semini raccogli. Io sono sempre me stesso, sono una persona solare e disponibili".



Guardi Daniela come è disponibile e la aspetta paziente.



"Stiamo insieme da quattro anni. Con lei sono molto felice".



Avete preso una gran villa fuori Udine. Lusso e serenità. Ma lei i suoi tre bimbi, Valentino Gaston, Constantino e Benedicto, riesce a vederli?



"Quando vuole lei".