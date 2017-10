Ancora rapporti tesi fra Wanda Nara e Maxi Lopez. Questa volta però, la bionda modella argentina e moglie di Mauro Icardi rischia grosso e rischia di andare a processo proprio per colpa dell'ex-marito. Per "recare un danno" alla punta oggi all'Udinese, Wanda Nara, aveva postato su Twitter e Facebook, condividendoli "pubblicamente", i dati personali, tra cui il numero del cellulare.



Per questo, riporta il Corriere dello Sport, la showgirl, difesa dal legale Marco Ventura, è finita a processo a Milano per trattamento illecito di dati privati a seguito della denuncia del giocatore, rappresentato dall'avvocato Aldo Cribari. Il dibattimento a carico di Wanda Nara è iniziato alla seconda sezione penale davanti al giudice Bulgarelli ed è stato rinviato al 22 novembre per l'esame in aula proprio di Maxi Lopez, parte civile. La condotta di Nara, secondo il pm, avrebbe impedito "per via del susseguirsi di chiamate e email da parte di fan, un normale svolgimento delle trattative commerciali e calcistiche dell'atleta".