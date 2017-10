E' il simbolo della Lazio di Simone Inzaghi. Fa gol (sono 17 in stagione), va semPre in verticale, non molla mai e non si ferma un secondo, lottando fino all'ultimo minuto. Ciro Immobile sta trascinando i biancocelesti nei quartieri alti, altissimi della classifica di Serie A, diventando, anche, la speranza azzurra del ct Ventura per lo spareggio Mondiale contro la Svezia. Ma non solo. Da oggi è tornato a essere uomo mercato.



OFFERTA CINESE - Come scrive la Gazzetta dello Sport, lo Shanghai SIPG, squadra ora allenata da André Villas-Boas, in passato guidata da una vecchia conoscenza biancoceleste come Sven Goran Eriksson, ha recapitato un'offerta da 70 milioni di euro sulla scrivania di Claudio Lotito per portare via il bomber campano già a gennaio. Tanto quanto la Juve ha offerto in estate per Sergej Milinkovic-Savic. Offerta che non è stata presa in considerazione. Non è finita qua però: il club cinese è pronto a migliorarla, arrivando sino a 80 milioni. E al giocatore? 6,5 a stagione, meno, molto meno, rispetto a Graziano Pellè (16 a stagione), ma più del doppio rispetto all'ingaggio attuale (3 milioni) di un contratto appena rinnovato sino al 2022.



OPZIONE DIFFICILE - Nessun contatto, al momento, tra Immobile e la società cinese, visto che la Lazio non ha ancora accettato l'offerta. E non è detto che lo farà. Ma è difficile, quasi impossibile, pensare al numero 17 laziale lontano dalla Lazio e dall'Italia: l'offerta al giocatore non è di quelle da perdere la testa, da lasciare il calcio europeo per quello cinese; senza dimenticare il fresco rinnovo, le esperienze passate lontano dall'Italia e un Mondiale (forse) da preparare. Lo Shanghai SIPG ci prova, ma Immobile pensa alla Lazio.