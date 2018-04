L'allenatore del Torino, Walter Mazzarri, ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta per 1-0 subita contro la Lazio: "La Lazio, secondo me, è la squadra più in forma del momento. Bisogna riconoscere la forza dell’avversario. D’altro canto noi viviamo un momento di non brillantezza".



DUELLI - "Quando si gioca con due moduli così a specchio, contano i duelli fisici e la Lazio era più forte, bisogna ammetterlo".



CALCIO D'ANGOLO - "Il calcio d’angolo è nato in maniera dubbia. In area di rigore c’è stato un episodio che l’arbitro non ha fischiato, Rincon è stato spinto da Milinkovic e l’arbitro non ha fischiato fallo. Se in quel momento di difficoltà non ci avessero fatto gol magari il match sarebbe andato in altro modo, magari ci avrebbero segnato lo stesso ma va bene così”.