La sconfitta di ieri contro il Verona, arrivata una settimana esatta dopo quella nel derby con la Juventus, ha demoralizzato l'ambiente granata che ora vede sempre più improbabile che il Torino possa qualificarsi alla prossima Europa League.



Alla fine del campionato mancano però ancora dodici giornate e colmare il distacco di otto punti dalla coppia Sampdoria e Milan non è impossibile. Per farlo Mazzarri ha un asso nella manica ancora da giocarsi: il passaggio 3-5-2 o alla sua variante, il 3-4-1-2 con Iago Falque alle spalle delle due punte. Con Cristian Molinaro infortunato e avendo a disposizione due terzini di spinta come Antonio Barreca e Cristian Ansaldi sembra essere lecito aspettarsi che l'allenatore possa adottare un cambio di modulo per aiutare la squadra a risollevarsi in classifica.