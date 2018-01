Prima vittoria del suo Torino e Walter Mazzarri torna raggiante ai microfoni di Premium Sport dopo il 3-0 rifilato al Bologna: "I ragazzi sono stati bravi. Abbiamo fatto un'ottima partita, verticalizzando e creando diverse occasioni. Speriamo che si continui così dopo la sosta".



NIANG - "Niang? Ha solo bisogno di stare concentrato e tirare fuori il massimo dalle sue pazzesche potenzialità. Mercato? Non ho avuto tempo di pensarci, ho fatto due giorni di full immersion, non ho dormito".



NOVITA' - Quanto c'è già della mia mano? C'è grande rispetto per le idee di ogni allenatore, il sistema si può interpretare e personalizzare con le proprie idee. Devo fare un elogio ai ragazzi, sono delle spugne, quel poco che ho potuto dare lo hanno fatto al massimo".



LA GARA - "Siamo stati bravi davvero, creato palle gol, non abbiamo concesso granché. Dobbiamo però stare attenti ai cali di tensione, nel secondo tempo siamo stati indecisi nell'episodio del rigore. Poi i ragazzi sono stati bravi a chiuderla. Se vogliamo fare il salto di qualità dobbiamo archiviare la vittoria e pensare subito che la prossima è la partita più difficile del mondo. Va bene festeggiare, vittoria fa bene all'autostima, ma da martedì dobbiamo avere subito rispetto e un po' di timore per il prossimo avversario".



IL RITORNO IN ITALIA - "Sono contento, è chiaro, chi mi conosce sa che per me cambia l'umore, una vittoria o una sconfitta cambia tutto. Sono così di natura e se sono rientrato è perché ho sentito di nuovo il fuoco dentro. Finché allenerò sarà sempre così, altrimenti smetto.