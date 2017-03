Un possibile candidato alla sostituzione di Paulo Sousa sembra poter essere depennato dalla lista: Walter Mazzarri ha assicurato infatti di essere più che concentrato sul Watford: "Sono soltanto rumors (quelli sulla Fiorentina, ndr). Ho un contratto di tre anni qui al Watford, sono davvero felice e non ho intenzione di pensare a nient’altro. Voglio fare del mio meglio e prepararmi per le prossime due stagioni. Sono venuto qui perché il Watford era ciò che volevo, il mio obiettivo. Avevo molte offerte in Italia e quindi sarei potuto rimanere. Ora voglio fare qualcosa di importante qui in Inghilterra, al Watford".