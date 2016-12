Il Daily Star riporta il malumore di Walter Mazzarri, 55enne tecnico del Watford, per l'esonero del manager del Crystal Palace Alan Pardew, stessa età dell'italiano, visto che i due si sarebbero dovuti affrontare nel tradizionale incontro di Santo Stefano. "Quando questo accade, naturalmente, non sono felice come non lo sono tutti i colleghi, ma questo è il calcio. Solo gli allenatori pagano il prezzo finale. Non conosco le dinamiche interne del Crystal Palace, ma io non sono molto felice." Le parole del manager toscano, che continua: "Io non me l'aspettavo. Alla fine i punti sono quello che conta in questo sport.. Ma quando ho visto la loro squadra giocare mi è sembrato praticassero un buon calcio." Veramente infastidito dalle possibili insidie che può riservare una decisione come questa per la sua squadra: "Fino ad oggi abbiamo saputo come il Crystal Palace ha interpretato gli incontri. Ora sarà una sorpresa. Dobbiamo stare pronti e attenti su molte situazioni tattiche diverse." chiosa l'italiano.