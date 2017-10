Walter Mazzarri, ex tecnico di Napoli, Inter e Watford, parla di Michele Pazienza, nuovo tecnico del Pisa, vincente alla prima contro l'Alessandria: "Michele merita questa opportunità e gli auguro il meglio per questa esperienza sulla panchina del Pisa. Per me è stato un calciatore determinante in una fase importante della mia carriera, un giocatore che capiva tutto in anticipo e questa è una qualità che può tornargli utile da allenatore. - spiega Mazzarri a 50 Canale - Credo che il suo modo di interpretare il gioco e ragionare sia adatto per una brillante carriera sulla panchina, ma non mi sento di dargli consigli perché ognuno di noi deve fare quello che sente e perché penso che abbia tutte le qualità per fare bene in questo lavoro".