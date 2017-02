Walter Mazzarri ha parlato di M'Baye Niang, ultimo acquisto del Watford ed autore di un gol contro il Burnely: ''Io lo tratto come se fosse mio figlio. Parlo con lui ogni giorno in allenamento. Io chiedo a lui qualche suggerimento per farlo rendere al meglio e gli dò i miei consigli, sono sicuro; ha davvero un enorme potenziale. Se in passato ha sbagliato, sta a lui adesso ascoltarmi e non ricadere negli stessi errori. Contro l'Arsenal ha fatto benissimo e sarà sempre meglio, lui non è ancora al 100% della condizione fisica''.