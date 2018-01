Al Torino è cambiato l'allenatore e sono cambiate anche le priorità di mercato: con Walter Mazzarri la squadra granata con ogni probabilità passerà a giocare con la difesa a tre e a centrocampo ha quindi bisogno di esterni di centrocampo dotati di buona tecnico per essere pericolosi in fase offensiva, ma che siano bravi anche a ripiegare in fase di non possesso. Tra i giocatori che corrispondono a questo profilo c'è Diego Laxalt del Genoa, calciatore che è stato richiesto proprio da Mazzarri ai dirigenti granata.



I contatti tra Torino e Genoa sono stati già avviati ma la distanza tra domanda e offerta è per il momento ancora grande: i rossoblù chiedono 10 milioni di euro per il cartellino di Laxalt, una cifra ritenuta troppo alta dai granata, ma le trattative continuano.