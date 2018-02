Intervistato da Radio Crc, Sandro Mazzola si pronuncia così sul derby di domenica: "Gennaro Gattuso mi piace come tecnico, è riuscito a fare quello che fece all’Inter Helenio Herrera, ovvero mettere la testa prima di tutto. I problemi dell’Inter? Luciano Spalletti mi piace, ma i calciatori non si sentono all’altezza e la società non è abituata a queste problematiche. Non riesce a mettere in riga la squadra."