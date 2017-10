Sandro Mazzola, ex calciatore dell'Inter e della Nazionale, ha commentato l'inizio del campionato sulle pagine de Il Mattino: "Mi piacerebbe dire che sarà un duello esclusivo tra Napoli e Inter. Ma ovviamente la Juve c’è sempre nella lotta al titolo e sarà così anche quest’anno". Su Mertens, invece: "Giocatori come lui possono sempre spostare gli equilibri quando sono in condizione. Come Icardi nell’Inter, una belva che sembra restare fuori dalla partita per un quarto d’ora e poi ti azzanna. E nella Juve dico Dybala. Lui come Maradona? Lasciamo stare Maradona: lui e Pelè sono fuori concorso".