Il sito cileno 'chile.as.com' riporta alcune dichiarazioni dell'ex calciatore dell'Inter, Sandro Mazzola, che ha espresso la propria preferenza verso uno dei tanti fuoriclasse seguiti dalla società di corso Vittorio Emanuele.



"Stravedo per Alexis Sanchez, credo che sia il calciatore giusto per questa squadra, sia per il suo tipo di gioco che per i gol che è in grado di mettere a segno in stagione".