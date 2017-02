L'ex bandiera interista Sandro Mazzola ha rilasciato un'intervista per Tuttojuve.com in cui racconta le sue sensazioni in merito alla supersfida di domani sera tra Juventus e Inter: «La Juve è una squadra fortissima e sta facendo bene, ma l'Inter è in forma e potrebbe impensierirla: credo che potrebbe finire in parità e ciò naturalmente sarebbe un risultato migliore per i nerazzurri in quanto ospiti. L'arrivo di Pioli ha rigenerato l'Inter e credo sia lecito pensare al terzo posto». Per ciò che riguarda la sessione di mercato appena terminata, invece, Mazzola ha elogiato la Juve:«L'Inter si è mossa bene ma non quanto la Juve: i bianconeri hanno portato a termine delle operazioni in prospettiva e ciò gli permetterà di essere la squadra da battere anche nei prossimi anni».