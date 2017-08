La parola fine a una delle tante telenovele estive di questo calciomercato sta per essere posta. Secondo quanto riferiscono l'Equipe, Kylian Mbappé, nuovo astro nascente del calcio francese e stella del Monaco, è molto vicino al trasferimento al Paris Saint Germain che, dopo l'acquisto dal Barcellona di Neymar, vuole aggiungere un ulteriore tassello a un ipotetico tridente da sogno completato da Cavani. Per l'attaccante classe '98 è pronto un investimento di circa 140 milioni di euro a cui va aggiunta una contropartita tecnica, soluzione necessaria anche per rimanere in linea con i parametri del Fair Play Finanziario.



CHI VA AL MONACO? - I nomi che vengono fatti con maggiore insistenza sono quelli dell'esterno offensivo brasiliano Lucas Moura, del tedesco Julian Draxler e del trequartista argentino Javier Pastore. Tutte candidature tecnicamente e tatticamente interessanti per lo scacchiere di Jardim, ma ora va convinto uno di questi calciatori a lasciare Parigi per trasferirsi nel Principato. Draxler, per esempio, non vorrebbe lasciare il club che ha raggiunto soltanto 7 mesi fa per 40 milioni di euro, rifiutando anche alcuni sondaggi dalla Serie A. Pastore è uno dei pupilli del presidente del Paris Saint Germain Al-Khelaifi, ma quest'anno rischia di vedere molto ristretti i propri spazi a causa della concorrenza venutasi a creare nel reparto offensivo.



E BELOTTI... - Più semplice arrivare a Lucas, ormai fuori dal progetto tecnico ed escluso sistematicamente dall'elenco dei convocati di Emery. Per qualità tecniche e atletiche, rappresenterebbe un'ottima soluzione per colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Bernardo Silva. Dentro il brasiliano e mercato chiuso per il Monaco campione di Francia? Non proprio, perchè resterebbe pur sempre scoperto il ruolo di vice Falcao, occupato attualmente dall'argentino Carrillo, giocatore che però non ha mai convinto al 100%. E tutti gli indizi portano a Torino e al Torino dove c'è quell'Andrea Belotti che fino ad oggi il presidente Cairo è riuscito a trattenere ma che, qualora i monegaschi pagassero i 100 milioni della clausola, sarebbe libero di scegliere il proprio futuro.