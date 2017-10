Kylian Mbappé, attaccante del Paris Saint-Germain, ha vinto il premio Golden Boy assegnato da Tuttosport al miglior giovane della scorsa stagione. Queste le parole del francese: "Cosa faccio quando non mi alleno o gioco? Semplice, guardo una partita... Non mi stanco mai, è una vera e propria passione e ogni volta trovo un motivo di interesse per sintonizzarmi su un campionato, una squadra o un giocatore. Vivo il calcio 24 ore su 24, non posso farne a meno perché per me resta un gioco dal quale faccio fatica a staccarmi. Il calcio italiano sta tornando a fare la differenza. Si è visto in Champions League e gli investimenti delle due squadre di Milano".