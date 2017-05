Kylian Mbappé, astro nascente del calcio francese, stella del Monaco prossimo avversario della Juventus in Champions League, si racconta al sito ufficiale della Uefa: "Il cammino del Monaco è stato un po' particolare perché abbiamo cominciato nel terzo turno di qualificazione contro il Fenerbahçe. Poi siamo capitati in un girone abbastanza difficile con tutte le squadre, noi compresi, allo stesso livello".



IL RICORDO PIU' BELLO - "Il mio ricordo più bello è legato alla partita di ritorno col Manchester City perché quella è stata la mia prima da titolare. Ricordo che ho sentito la musica quando sono entrato in campo. È stato davvero speciale. Ho grandi ricordi di quel momento".





LA SFIDA CON LA JUVE - "E' un grande club. Tutti conoscono la sua storia, i grandi calciatori che sono passati di lì e quelli che ci giocano tutt'oggi. È una grande squadra e ha eliminato il Barcellona che era tra i favoriti. I bianconeri hanno dimostrato di avere le carte in regola per vincere la competizione, ma anche noi abbiamo tutto ciò che serve e faremo di tutto per arrivare in finale".



BUFFON IDOLO - "Buffon è un portiere che ha lasciato il segno nella storia di questo sport, ed è uno dei migliori al mondo. Sono contento di giocare contro di lui. Ogni giorno lavori per affrontare giocatori come lui, e quando hai l'occasione di giocarci contro, vuoi dare il tuo meglio per batterli".