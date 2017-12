Cercato dal Real Madrid, Kylian Mbappé ha scelto il Paris Saint-Germain. E a Marca il classe '98 ex Monaco, secondo giocatore più pagato della storia del calcio (180 milioni di riscatto da versare nelle casse del club del Principato), spiega i motivi della sua scelta: "Semplicemente perché è la squadra della mia città. E' un po' come un ragazzino di Madrid sognasse di giocare per il Real: è vero che ci sono state delle trattative ma questo rappresenta il passato, ora sono felice per come si sono evolute le cose".



SU NEYMAR - Due parole, poi, su Neymar, che in estate ha lasciato il Barcellona per il PSG: "E' allo stesso livello di Cristiano Ronaldo, molti pensano che sia un'egoista ma giocandoci insieme ti accorgi che non è affatto così. E' gentile ed altruista, pensa in primis al bene della squadra. Può farci vincere dei titoli e dobbiamo approfittarne".



SU CR7 E ZIDANE - "Cristiano ho avuto l'opportunità di conoscerlo durante la mia visita a Valdebebas: da uno che ha vinto cinque Palloni d'Oro c'è soltanto da imparare. Il mister è un idolo della mia infanzia, sta facendo cose grandissime anche da allenatore. Non è facile guadagnarsi in così breve tempo il rispetto in un club così prestigioso come il Real Madrid".