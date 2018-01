Oltre che per Pastore, l'Inter lavora duro anche sul fronte centrocampista, una priorità assoluta per Spalletti. E al tecnico piace molto Lobotka del Celta. Nel mirino nerazzurro ci sono pure Thomas (Atletico Madrid), Bissouma (Lilla), Cyprien (Nizza), William Carvalho (Sporting), Fabian Ruiz (Betis) e Manuel Fernandes (Lokomotiv Mosca). Occhio poi alla carta dell’ultimo minuto, ovvero Stéphane Mbia, classe 1986, in scadenza di contratto con l’Hebei China Fortune. Certo, in entrata tutto sarebbe più semplice se andassero in porto alcune cessioni. Ma, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, per ora nulla si è concretizzato sui fronti Brozovic, Eder, Pinamonti e Nagatomo, tutti sul mercato. Vanheusden va intanto in prestito allo Standard Liegi.