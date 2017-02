, una giocata che può rappresentare il trampolino di lancio per una carriera da protagonista.(nella foto di lavanguardia.com). Ruleta, il colpo reso celebre da un certo Zidane, per lasciare sul posto due avversari, poi un'altra grande giocata nello stretto, col pallone spostato da un piede all'altro a velocità supersonica, prima di superare il portiere avversario con un diagonale. Un'azione tipica del repertorio di questa ala vecchio stampo, dotato di una velocità e di una capacità di cambiare improvvisamente passo all'improvviso che hanno già scatenato paragoni molto importanti.- La storia di Mboula è quella di un, Paese nel quale il nuovo talento della cantera blaugrana trascorre un paio d'anni. Dopo aver fatto ritorno in patria ed essersi affermato tra le fila della squadra della sua cittadina,presto nella celeberrima Masia. Non prima di essersi fatto notare anche in un Nike Camp dove, in passato, erano emersi altri talenti come l'ex Roma e Milan Bojan Krkic e il terzino destro di Luis Enrique Sergi Roberto.- Con le formazioni giovanili del Barça, Mboula non fatica a lasciare il segno impressionando per le sue qualità fisiche abbinate ad una qualità nell'uno contro uno fuori dal comune. Ma èche trascinando la squadra fino ai quarti di finale della competizione. Considerando la giovane età (compirà 18 anni il prossimo 16 marzo), i margini di crescita sono ancora tantissimi, soprattutto sul piano della continuità e dello spirito di sacrificio nella fase di non possesso., esterno offensivo di origini maliane finito quasi nel dimenticatoio tra Aston Villa e Middlesbrough nonostante grandi aspettative eper il quale, all'epoca della sua permanenza nel vivaio barcelonista, si sprecavano accostamenti con un certo Messi e che oggi al Milan sta provando a rilanciare una carriera fatta di tante promesse, poche delle quali davvero mantenute.