Un tweet e scatta la polemica. Kwadwo Asamoah è stato imbeccato su Twitter da Ewurama Boateng, PR nel mondo della musica, che ha esaltato la canzone "Some one who loves me", un nuovo successo di eShun, con un nemmeno troppo velato attacco: "Mi godo la canzone di eShun, la farò sentire a Chauffeur Prince Ben, perciò riproducetela tre volte alla faccia del mio ex Asamoah".



Pronta la risposta del giocatore della Juventus: "Ci conosciamo?". Una strana polemica.