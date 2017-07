Il futuro di Gary Medel è sempre più lontano da Milano: il centrocampista cileno, infatti, è finito ai margini del progetto tecnico di Luciano Spalletti, che ha deciso di puntare su giocatori con caratteristiche diverse. Sulle tracce di Medel ci sono diversi club, su tutti Boca Juniors e Trabzonspor, con il club turco in vantaggio.



PARLA IL PRESIDENTE - Muharrem Usta, presidente del Trabzonspor, ha parlato a MyNet Spor della trattativa in corso con l'Inter, che è vicina alla chiusura: ''Abbiamo l'accordo con l'Inter per l'acquisto di Gary Medel. Solo da oggi ne stiamo parlando con il calciatore, prima non potevamo perchè era impegnato in Confederations Cup. Oltre a noi, il calciatore ha altre 2 alternative''.



ALTRA CESSIONE - Il lavoro di Sabatini e Ausilio resta, quindi, focalizzato sulle cessioni; Spalletti, infatti, vuole una rosa ristretta e di alta qualità per lavorare al meglio già dal ritiro. E Medel è il prossimo destinato a dire addio a Milano, con il Trabzonspor che lo aspetta...